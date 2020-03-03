الانتخابات الإسرائيلية الثالثة خلال أقل من عام

منشور 03 آذار / مارس 2020 - 12:41 © 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند الأمم المتحدة: على الاتحاد الأوروبي دعم اليونان في قضية اللاجئين حظك اليوم الأربعاء 4 مارس/آذار 2020 الدفاع الروسية تنفي تدفق ملايين اللاجئين من إدلب الجيش السوري يسقط "مسيرة" تركية في محيط سراقب لافروف: لن نكف عن محاربة الإرهاب في إدلب لحل أزمة الهجرة إلى أوروبا Loading content ...