البحرين تحيل ريتاج الكويتية إلى الجنايات بعد الفيديو الفاضح

قررت النيابة العامة في البحرين مساء الخميس، إحالة مشهورة السناب المعروفة باسم ريتاج الكويتية الى المحكمة الجنائية بعد واقعة انتشار مقطع فيديو تظهر خلاله في وضع مخل بالآداب العامة.

وقال رئيس نيابة العاصمة المنامة في بيان، إن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في "واقعة انتشار مقطع فيديو تظهر خلاله فتاة خليجية (لم يذكر اسمها) في وضع مخل بالآداب العامة، وأمرت بإحالتها ومتهم آخر إلى المحكمة الصغرى الجنائية".

إحالة ريتاج الكويتية الى المحكمة جاءت عن تهم "إساءة استعمال أجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية، والإتيان بفعل مخل بالحياء، والاستيراد بقصد الاستغلال لأغراض مخلة بالآداب العامة".

واوضح أن الإحالة جاءت عن تهم "إساءة استعمال أجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية، والإتيان بفعل مخل بالحياء، والاستيراد بقصد الاستغلال لأغراض مخلة بالآداب العامة".

وأشار رئيس النيابة في البيان، إلى أنه جرت المباشرة في التحقيقات فور ورود البلاغ، حيث استجوبت المتهمة التي نشرت المقطع المصور، والتي أقرت بصحته وقيامها بنشره.

وقال انه جرى أيضاً "استجواب المتهم الذي باع الملابس التي ارتدتها المتهمة خلال مقطع الفيديو، وأمرت بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق، وإحالتهما إلى المحكمة المختصة".

وكان الحساب المعروف باسم ”شنينة“ نشر عبر ”سناب شات“ مقطع السيدة المعنية وهي تبرز جسدها من الأسفل، وهي مرتدية تنورة إلى الأعلى، لتصدم متابعيها بظهور صدرها عاريا.

ريتاج الكويتية تتبجح

وذكر حساب "شنينة" بأن ريتاج قامب بالكشف عن جسدها في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على سناب شات قبل أن تعلق قائلة: "هذا اللباس هو لباس العمل المعتاد بالنسبة إليها"، فيما أظهر مقطع الفيديو الذي وثقته مكان إقامتها في العاصمة البحرينية، المنامة.

ريتاج الكويتية: "بدلة عادية وطويلة وفيها جاكيت وأنا البس شذي بشغلي شحالكم والله شحالكم".

وأعادت هذه الأنباء إلى أذهان النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قصة القبض على فاشينيستا كويتية وصديقها، والحكم عليهما لمدة عامين مع الشغل والنفاذ وغرامة مالية في قضية نشرهما مقطع فيديو مخل بالآداب عبر تطبيق سناب شات.

وأمرت محكمة الجنايات في دولة الكويت بإبعاد المتهم الثاني بعد انقضاء عقوبته، وتغريم الفاشنيستا غرامة مالية قيمتها 6,600 دولار أمريكي.

واتضح أن الفاشنيستا المعنية هي بيبي بوشهري وصديقها، والتي سبق وأمرت النيابة بحبسها وصديقها على ذمة القضية.