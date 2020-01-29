البحرين تدعو لدراسة "صفقة القرن" وهنية ياسف لمشاركة عربية

أعلنت وزارة الخارجية البحرينية موقف البلاد الثابت والراسخ من القضية الفلسطينية ودعمها لكافة الجهود الهادفة للتوصل إلى حل عادل وشامل واستعادة كافة الحقوق للشعب الفلسطيني.

وقالت الخارجية في بيانها: "تؤكد وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين الثابت والراسخ من القضية الفلسطينية ودعمها لكافة الجهود الهادفة للتوصل إلى حل عادل وشامل لهذه القضية، ويؤدي لاستعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة كغيره من شعوب العالم".

وتابع البيان: "في الوقت الذي تشيد فيه وزارة الخارجية بالجهود الحثيثة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية لدفع عملية السلام، فإنها تعرب عن تطلعها بأن تقوم الأطراف المعنية بدراسة ما تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية، وبدء مفاوضات مباشرة بين الجانبين برعاية أمريكية للتوصل لاتفاق يلبي تطلعات الشعبيّن الفلسطيني والإسرائيلي في تحقيق السلام الشامل والعادل فيما بينهما، ويؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ويدعم الأمن والسلم في المنطقة ويعود بالنفع والخير على جميع دولها وشعوبها".

حماس تاسف

عبر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، عن أسفه من مشاركة دول عربية في إعلان صفقة القرن، التي كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بنودها الثلاثاء.

وشدّد هنية على أنّ الموقف العربي يجب أن يكون مساندا وداعما للموقف الفلسطيني ولا يخرق المواقف التاريخية، مجدّدًا تأكيده على رفض أي اتفاق أو صفقة أو مشروع ينتقص من الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.

وكان سفراء دول الإمارات والبحرين وسلطنة عُمان قد حضروا المؤتمر الصحفي الذي عقده ترامب في البيت الأبيض إلى جانب رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للإعلان عن بنود “صفقة القرن”، في حين أبدت دول أخرى مثل مصر ترحيبا غير مباشر بالصفقة، بعد أن حثت الفلسطينيين على مناقشتها ودراسة بنودها.