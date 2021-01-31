البرهان غاضب ويُهدد بتشكيل حكومة طوارئ في السودان

هدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان بتشكيل حكومة طوارئ برئاسة رئيس الوزراء الحالي عبد الله حمدوك في حال عدم التزام الأحزاب والقوى المشاركة في الائتلاف الانتقالي الحالي بتكوين حكومة دائمة سريعا.

وتشكل الائتلاف الحكومي الحالي بعد أشهر من الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير في نيسان 2019، عقب ثورة اندلعت نهاية العام 2018، وعمت كافة مدن السودان، قبل أن يعلن الجيش السوداني، وقوفه إلى جانب مطالب الشعب.

وقالت مصادر مطلعة ان حالة غضب شديد من التنازع، دفعت البرهان للتلويح بتجاوز الأحزاب السياسية والقوى المشاركة في الحكومة، وتشكيل حكومة طوارئ، حيث اعتبر أن أوضاع البلاد لا تحتمل المزيد من التلكؤ.

وجاء تهديد البرهان صريحا بتشكيل حكومة طوارئ تتجاوز الأحزاب السياسية والقوى المشاركة في الحكومة الحالية، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة.

تزامناً، طالب بعض قادة قوى الحرية والتغيير عدم الإقدام على خطوة تشكيل حكومة طوارئ، واعدين بالإسراع في إنجاز المهمة.

كما هدد بمصارحة الشعب السوداني بشكل كامل وببيان رسمي في حالة عدم التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة في البلاد، مبدياً غضبه من ما وصفه ب حالة التنازع التي عطلت تكوين الحكومة.

ولفت إلى أن حكومة الطوارئ في حال تشكيلها ستكون برئاسة عبد الله حمدوك رئيس الحكومة الانتقالية الحالية، ما لم يلتزام الشركاء في مجلس السيادة بالإنجاز الحكومي بسرعة، على حد قوله،

تزامناً، طالب بعض قادة قوى الحرية والتغيير عدم الإقدام على خطوة تشكيل حكومة طوارئ، واعدين بالإسراع في إنجاز المهمة.

يشار إلى أن الحكومة الحالية تشكلت بعد أشهر من الإطاحة بنظام الرئيس السابق، “عمر البشير” في نيسان 2019، عقب ثورة اندلعت نهاية العام 2018، وعمت كافة مدن السودان، قبل أن يعلن الجيش السوداني، وقوفه إلى جانب مطالب الشعب.

إلى جانب ذلك، أرجع “البرهان” ما يحدث من ممطالة في ملف الحكومة، إلى تلكؤ قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية، في تقديم ترشيحات للحكومة الجديدة، المقرر إعلانها في الرابع من شباط المقبل.

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