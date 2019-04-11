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"البنتاغون" تنفق آلاف الدولارات في منشآت مملوكة لترامب

"البنتاغون" تنفق آلاف الدولارات في منشآت مملوكة لترامب
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