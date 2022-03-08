البنتاغون يتّهم موسكو بتجنيد سوريين للقتال في أوكرانيا

اتّهم البنتاغون روسيا بتجنيد مقاتلين سوريين وأجانب آخرين للقتال في أوكرانيا حيث يواجه غزو الجيش الروسي لهذا البلد مقاومة شرسة.

وتشارك موسكو في النزاع بسوريا منذ 2015 إلى جانب نظام الرئيس بشار الأسد، ويشهد هذا البلد قتالاً داخل المدن منذ أكثر من عقد.

وأفاد مسؤولون في البنتاغون أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجري “حملة تجنيد” لنقل بعض المقاتلين من سوريا للمشاركة في المعارك في أوكرانيا.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال نقلت الأحد عن أربعة مسؤولين أن موسكو التي بدأت غزو أوكرانيا في 24 شباط/فبراير وتواجه مقاومة لم تكن تتوقعها، باشرت في الأيام الأخيرة تجنيد مقاتلين سوريين لاستخدامهم في السيطرة على مناطق حضرية.

وصرّح أحد هؤلاء المسؤولين للصحيفة أنّ بعض المقاتلين السوريين موجودون بالفعل في روسيا ويستعدّون للانضمام إلى المعارك في أوكرانيا، من دون مزيد من التفاصيل.

وهناك مقاتلون أجانب على طرفي الجبهة في أوكرانيا.

ونشر رجل الشيشان القوي رمضان قديروف، المتمرّد السابق الذي تحوّل حليفاً للكرملين، مقاطع فيديو لمقاتلين شيشانيين في أوكرانيا، وقال إنّ بعضهم قُتلوا في المعارك.

وعلى الجانب الآخر من الجبهة، سافر عشرات الآلاف من المتطوعين إلى أوكرانيا للانضمام إلى قواتها، وفقاً لوزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا.

ولا تزال كييف وخاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، تحت سيطرة الحكومة الأوكرانية، بينما استولت روسيا على مدينة خيرسون الساحلية وصعّدت قصفها للمراكز الحضرية في كلّ أنحاء البلاد.