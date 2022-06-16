التحالف الدولي يكشف عن هوية ومهمة قيادي داعش المعتقل في جرابلس

كشفت قوات التحالف الدولي، الخميس، عن هوية قيادي تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، الذي تم اعتقاله في عملية إنزال جوية، فجر اليوم، في ريف مدينة جرابلس الخاضعة لسيطرة القوات التركية والمعارضة المسلحة، شمال سوريا.

وقال التحالف الدولي، في بيان، إن “تم تحديد هوية القيادي البارز في داعش.. وهو هاني أحمد الكردي” وجاء بعد التأكد بشكل نهائي من فحوصات الحمض النووي، وبعض البيانات

وكان “الكردي” خبير في صناعة القنابل ومُيّسر عمليات، وأصبح أحد كبار قادة التنظيم في سوريا، بحسب ما جاء في بيان التحالف.

وأشار البيان، إلى أن “الكردي” والمعروف باسم “سليم”، كان “مسؤولاً عن تنسيق الأنشطة الإرهابية في جميع أنحاء المنطقة، وكان يوجه الإرهابيين بشأن تصنيع العبوات الناسفة، ودعم بناء منشآت العبوات الناسفة، وتسهيل الهجمات على القوات الأميركية والقوات الشريكة”.

وذكر أن “العملية نفذت بدقة لتقليل المخاطر”، مؤكداً عدم وقوع إصابات بين “المدنيين وبطائرات التحالف والبنى التحتية”.

وشدد البيان، على أن التحالف الدولي لمحاربة “داعش” سيواصل العمل مع شركائها قوات سوريا الديمقراطية “قسد” وقوات الأمن العراقية ضمنها قوات البيشمركة لملاحقة الفلول المتبقية، لضمان الهزيمة النهائية للتنظيم.