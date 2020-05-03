التحالف العربي: الحوثيون انتهكوا وقف إطلاق النار 92 مرة خلال 24 ساعة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، السبت، أن الانتهاكات الحوثية لوقف إطلاق النار خلال 24 ساعة بلغت 92 انتهاكا.

وكان التحالف قد أعلن الجمعة، أن انتهاكات الميليشيا الحوثية لوقف إطلاق النار منذ إعلانه في 8 نيسان/ أبريل الماضي، بلغت 2029 انتهاكا ، مشيرا إلى أنها شملت الأعمال العسكرية، واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ الباليستية.

كما أشار التحالف العربي إلى أنه يطبق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس.

وأكد التحالف استمراره في الالتزام بوقف إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث.

وكان التحالف قد أعلن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر اعتبارا من الخميس 23 نيسان/ أبريل الجاري، جاء ذلك بعد إعلانه السابق في 8 نيسان/ أبريل بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين. (د ب أ)