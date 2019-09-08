التحالف بقيادة السعودية: إسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة

أعلن التحالف العربي في اليمن، السبت، اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها جماعة “الحوثي” تجاه المملكة، فيما أعلنت الجماعة شن هجوم جوي على هدف عسكري “مهم” جنوبي السعودية.

وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، في بيان، إن “قوات التحالف تمكنت مساء السبت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) معادية بالمجال الجوي اليمني أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة عمران (شمالي صنعاء) باتجاه المملكة”.

من جانبه، قال المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، إن “سلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية على هدف عسكري هام في مدينة خميس مشيط (جنوب السعودية) بعدد من طائرات قاصف 2k”. وأشار إلى أن العملية “أصابت أهدافها بدقه عالية”.

وتستهدف جماعة الحوثي بين الحين والآخر أهدافا سعودية عسكرية ومدنية بهجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة، فيما يعلن التحالف التصدي لتلك الهجمات.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة، ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، وأدى القتال إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، بحسب تقديرات أممية منتصف يونيو/ حزيران الماضي‎.