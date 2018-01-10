التحالف بقيادة السعودية يعلن احباط هجوم للحوثيين على ناقلة نفط

سفينة محملة بالمواد الغذائية في ميناء الحديدة

قال التحالف الذي تقوده السعودية ويحارب في اليمن يوم الأربعاء إنه أحبط هجوما لمقاتلي جماعة الحوثي على ناقلة نفط سعودية في مطلع الأسبوع قرب ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن التحالف دمر قاربا يحمل متفجرات أثناء توجهه صوب الناقلة يوم السبت.

ويقع اليمن على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر أحد أهم الممرات التجارية لناقلات النفط في العالم والتي تمر به قادمة من الشرق الأوسط عبر قناة السويس إلى أوروبا.

وقال المالكي "ميناء الحديدة صار نقطة انطلاق لعمليات تهدد الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب".

واضاف إن على الأمم المتحدة أخذ زمام المبادرة والسيطرة على الميناء من الجماعة المسلحة.

ويحاول مسؤولون من الأمم المتحدة حمل الجانبين على العودة إلى مائدة المفاوضات منذ انهيار المحادثات في 2016.

وهدد المتمردون في اليمن باستهداف الملاحة في البحر الاحمر ما لم يتم رفع الحصار الذي يفرضه التحالف العربي، ما استدعى الثلاثاء اتهامهم مجددا من قبل خصومهم بممارسة "الارهاب".

وكتب وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية انور قرقاش على تويتر "تصريح الحوثي صالح الصماد الذي يهدد فيه علانية بإستهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر توثيق جديد للطبيعة الإرهابية للمليشيا الحوثية".

وكان الزعيم السياسي للحوثيين الصماد حذر الاثنين من أنه "في حال استمرار العدوان في تصعيده باتجاه الحديدة سيتم الدخول في خيارات استراتيجية... منها خيارات قطع البحر الأحمر والملاحة الدولية"، ما لم يُرفع الحصار الذي فرضته السعودية وحلفاؤها على الموانئ والمطارات.