التعرف على هوية ضحايا "شاحنة الجثث" في بريطانيا

أعلنت الشرطة البريطانية، الخميس، التعرف على هوية جميع الضحايا الـ39 الذين عثر عليهم ميتين داخل شاحنة في مقاطعة إسيكس (جنوب شرق)، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وإخطار أسرهم.

وقالت كبيرة قضاة التحقيق الجنائي (كبيرة الأطباء الشرعيين)، كارولين بيزلي – موراي، في بيان لها، إن “عمليات تحديد الهوية خطوة مهمة في التحقيق، وتمكننا من العمل مع زملائنا في الشرطة الفيتنامية لدعم أسر هؤلاء الضحايا”.

وأضافت أنه “من الصواب أن نوفر فرصة لأفراد الأسر للمشاركة في الأخبار التي تؤكد وفاة أحبائهم قبل نشر أي معلومات أخرى”.

وذكر البيان أن “الشرطة تواصل قيادة التحقيق بالتعاون مع الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، ومسؤولي الأمن في أوروبا”.

واحتجزت الشرطة 4 من المشتبه بهم في بريطانيا، وآخر في إيرلندا على ذمة القضية، بشبهة ارتكاب أفعال أدت إلى مقتل 39 شخصا، وتورطهم في الاتجار بالبشر.

وبحسب ما نقلته الشرطة الإيرلندية، فإن “الموقوف الخامس، رجل في أوائل العشرينات، أصله من إيرلندا الشمالية، وتم اعتقاله بميناء العاصمة دبلن”، بحسب قناة (آي تي في) البريطانية.

وتبحث الشرطة البريطانية على نحو وثيق بالتعاون مع نظرائها الأوروبيين لفك لغز القضية.

وفي 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عثرت الشرطة البريطانية على 39 جثة داخل إحدى الشاحنات في مقاطعة إسيكس، وألقت القبض على سائق يشتبه في تورطه بالحادث.

ويُعتقد أن الشاحنة دخلت المملكة المتحدة عبر ميناء “هوليهيد” الويلزي بعد سفرها من إيرلندا، وبحسب التحقيقات فإن الشاحنة تم تسجيلها في بلغاريا عام 2017.

وقالت الشرطة إنها تعتقد أن الضحايا كانوا من الرعايا الصينيين، لكن السلطات الفيتنامية في لندن وهانوي، أشارت إلى احتمال وجود مواطنين فيتناميين داخل الشاحنة.

في عام 2000، عثرت السلطات على 58 مهاجرا صينيا ميتين في حاوية شاحنة في دوفر جنوب شرق إنكلترا، وسجن سائق هولندي بتهمة القتل الخطأ في عام 2001. (الأناضول)