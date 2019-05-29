الثلوج تقفل طرق الجبال في لبنان

منشور 29 أيّار / مايو 2019 - 09:51
الثلوج تقفل طرق الجبال في لبنان

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