الجانب المظلم للتعليم في أميركا: فضائح جنسية بين المعلمات والتلاميذ

توالت الفضائح الجنسية في المدارس الاميركية الاسبوع الماضي، حيث اعتقلت السلطات ست معلمات على الاقل بتهم الاغتصاب والاعتداء الجنسي على تلاميذ مراهقين.

ومثلت المعلمة الين شيل (38 عاما)، امام محكمة مقاطعة جارارد الاسبوع الماضي بعدما قال الادعاء العام انها "مارست الجنس في ثلاث مناسبات مع مراهقين في السادسة عشرة من عمرهما" خلال شهري تموز/يوليو واب/اغسطس الماضيين.

وبناء على ذلك، تواجه شيل المتحدرة من مدينة دانفيل في ولاية فيرجينيا يوم الاربعاء تهمة الاغتصاب من الدرجة الثالثة.

وغداة اعتقالها، ارسلت مدارس مقاطعة بويل رسالة الى اولياء امور التلاميذ تبلغهم فيها بامر اعتقال شيل التي سبق ان عملت كمساعدة معلمة في مدرسة وودلون الابتدائية، وقبلها في مدرسة لانكاستر الابتدائية.

المعلمة الين شيل تواجه تهمة الاغتصاب من الدرجة الثالثة

وقالت وسائل اعلام انه تم تسجيل ست حالات اعتقال خلال القليلة الماضية لمعلمات تورطن في سوء سلوك جنسي مع تلاميذ مراهقين.

سلمت نفسها

والجمعة قبل الماضي، كانت السلطات تحتجز هيذر هير (32 عاما) التي تعمل معلمة في مدرسة بريانت الثانوية الحكومية في ولاية اركنساس، بعد اتهامها بجريمة الاعتداء الجنسي من الدرجة الاولى لممارستها الجنس مع تلميذ مراهق.

المعلمة هيذر هير

وسلمت هير نفسها الى الشرطة عقب البلاغ المقدم ضدها، حيث مكثت نحو ساعتين ونصف الساعة في سجن المقاطعة قبل ان يتم الافراج عنها بكفالة قدرها 15 الف دولار بانتظار المحاكمة،

علما ان هير قدمت استقالتها من المدرسة في الاول من الشهر الماضي.

صور عارية

وفي اوكلاهوما، اعتقلت السلطات المعلمة ايميلي هانكوك (26 عاما) يوم الخميس، بعد تلقي الشرطة بلاغا عن علاقة غرامية بينها واحد تلاميذها.

ويشتبه في ان هانكوك التي عملت معلمة بديلة في مدارس ويلستون الحكمية كانت شرعت في التواصل مع تلميذها عبر رسائل نصية في تشرين الثاني/اكتوبر الماضي.

ولاحقا، اخذت ترسل صورا وفيديوهات عارية لها الى التلميذ البالغ من العمر 15 عاما عبر سنابشات، الى ان انتهى بهما المطاف الى اقامة علاقات غير مشروعة عدة مرات داخل حرم المدرسة.

داخل الصف

كما التحقت بالركب كريستين غانت (36 عاما) معلمة اللغة الانجليزية في مدرسة ثانوية كاثوليكية في ديس موينس بولاية ايوا، والمتهمة بممارسة الجنس مع تلميذ مراهق خمس مرات داخل وخارج المدرسة.

كريستين غانت اوقعت التلميذ في حبائلها عبر مواقع التواصل

وقال المحققون ان غانت اوقعت التلميذ في حبائلها عبر مواقع التواصل، فيما ضبطتهما كاميرات مراقبة وهما يدخلان وحدهما الى غرفة صف ذات نوافذ زجاجية مغطاة بورق لاصق.

وقد تم فصل هذه المعلمة من العمل، وهي الان قيد المحاكمة بتهمة الاستغلال الجنسي.

صعوبات تعلم

وفي فيرجينيا، تم توقيف المعلمة في مدرسة جيمس ماديسون الثانوية الياه خيرادماند (33 عاما) يوم الخميس، على خلفية ممارسة الجنس مع تلميذ على مدى عدة اشهر.

الياه خيرادماند مدرسة صعوبات التعلم

وقالت تقارير ان التلميذ كان كشف لادارة المدرسة عن اقامته علاقة جنسية مع خيرادماند وهي معلمة صعوبات تعلم تعمل في المدرسة منذ 2016.

وتم ايداع هذه المعلمة في سجن المقاطعة بعد رفض تكفيلها.

مدربة الرياضة

واخيرا، تم اعتقال مدربة العاب قوى في بنسيلفانيا بتهمة ممارسة الجنس مع تلميذ كانت تشرف على تدريبه ويبلغ من العمر 17 عاما.

مدربة العاب القوى هانا مارث

وقال الادعاء انه تم اعتقال المدربة هانا مارث (26 عاما) بعدما تلقت الشرطة بلاغا عن تورطها في علاقة مع التلميذ الذي يتدرب كلاعب سباقات مضمار في مدرسة ثانوية في منطقة نورثهامبتون.



وبحسب الادعاء، فقد بعثت مارث رسالة نصية الى التلميذ تدعوه الى منزلها حيث مارسا الجنس. وقد اقرت خلال التحقيق بانها تقيم علاقة غرامية مع تلميذها منذ عام 2021.

وهي الان تواجه تهمتي الاعتداء الجنسي الرياضي والمؤسسي، واللتين تعدان جنايتين من الدرجة الثالثة.