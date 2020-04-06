الجثث تنتشر في ممرات مشافي نيويورك والاميركيون ينتظرون يوم 16 ابريل

أظهرت صور صادمة نشرتها "رويترز"، الإثنين، أكياس حفظ جثامين وفيات "كورونا" وهي منتشرة، داخل مستشفى "بروكلين"، في نيويورك.

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وتبين الصور العدد الكبير لجثث وفيات الوباء في يوم واحد في أحد مستشفيات نيويورك، قبل نقلها إلى الشاحنات المبردة، وذلك وسط ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الوباء، إلى 2400 حالة.

وما يثير الرعب، تقول "ديلي ميل"، ان أكياس الجثامين، تبقى في ممرات المستشفيات في مشهد أصبح روتينيا، ليتم نقلها فيما بعد إلى الشاحنة المبردة، عن طريق طبيون.

وتعاني الأطقم الطبية في نيويورك، بؤرة الوباء في الولايات المتحدة، من الارتفاع الكبير في أعداد الوفيات، حيث توفي منذ الـ14 مارس الماضي، أكثر من 2400 من سكان نيويورك فقط، معظمهم أعمارهم من 65 سنة، وما فوق.

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وحسب تقرير لـ"ديلي ميل"، أصبحت مستشفيات نيويورك "غارقة بالمصابين بكوفيد19"، بعد أن امتلأت غرف العناية المركزة على الآخر.

ولأول مرة، تعمد مستشفيات نيويوك إلى وضع شاحنات مبردة ثابتة أمام مبانيها، لتكون جاهزة يوميا لنقل الجثامين.

يوم 16 ابريل

في نبرة أكثر تفاؤلا بعد التصريحات والتحذيرات من أن الولايات المتحدة أمامها أيام قاسية مع توقع أن يشهد الأسبوع القادم ذروة كوفيد-19، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إن هناك نورا في نهاية النفق.

وكتب في تغريدة صباحية "نور في نهاية النفق!"، مجددا ما قاله الأحد خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول كورونا الذي يعقده مع فريقه المكلف بمكافحة الفيروس.

فبعد أن حذر ترامب يومي الجمعة والسبت من أن البلاد تدخل "مرحلة ستكون مروعة فعلا" متوقعا أن يكون هذا الأسبوع الأصعب ووفاة الكثيرين، قال الأحد إن تراجع أعداد الوفيات في نيويورك لأول مرة "أمر يخفف على المستشفيات، وربما هذه علامة ومؤشر جيد"، وأضاف "بدأنا نرى النور في نهاية النفق".

ويظهر تنبؤ تحليلي أن الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ستبلغ ذروتها في 16 أبريل. وتوقع التقرير حينها موت 2644 شخصا في يوم واحد.

وحذر التقييم الذي أعده معهد القياسات والتقييم الصحي التابع لجامعة واشنطن من أن 100 ألف شخص سوف يموتون بحلول 4 أغسطس.

وكان البيت الأبيض أكثر تشاؤما حين وضع عدد القتلى بين 100 و200 ألف.