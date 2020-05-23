الجزائريون يستقبلون عيدا بلا زيارات بسبب كورونا

منشور 23 أيّار / مايو 2020 - 01:22 © 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند إيران خارج اللعبة السورية التي تكتظ بالشركاء رئيس المكسيك: تجنبنا الغرق في طوفان كورونا تعطل برامج التطعيم يعرّض 80 مليون طفل لأخطار مميتة فرنسا تسمح باستئناف التجمعات الدينية شرط الالتزام بقيود التباعد ترامب يدعو حكام الولايات إلى إعادة فتح أماكن العبادة فورا Loading content ...