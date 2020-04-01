الجزائر.. الإفراج عن أكثر من 5 آلاف سجين بسبب كورونا

قالت الرئاسة الجزائرية إن الرئيس عبد المجيد تبون وقع اليوم الأربعاء مرسوما يتضمن إجراءات عفو يخص 5037 سجينا.

ولم تذكر الرئاسة خلفيات هذا العفو، لكن هناك إجماعا على أنه يدخل ضمن التدابير الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا.

وأوضحت الرئاسة أنه يستفيد من هذا العفو الأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا والذين تساوي عقوبتهم أو تقل عن 12 شهرا، وأولئك المحبوسين الذين تساوي عقوبتهم أو تقل عن 18 شهرا.

وأقر المرسوم تخفيضا جزئيا بـ18 شهرا للأشخاص الذين تساوي عقوبتهم أو ما تبقى منها تقل عن 18 شهرا، وتخفيضا جزئيا أو كليا بـ24 شهرا للأشخاص المحبوسين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما.

واستثنى المرسوم الرئاسي الأشخاص المحكوم عليهم من قبل القضاء العسكري والمتورطين في قضايا الإرهاب والفساد، والاغتصاب والخيانة والتجسس والقتل والتسمم.