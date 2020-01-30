الجزائر: القبض على إرهابي قبل تنفيذه عملية انتحارية وسط المظاهرات

أفادت وسائل إعلام جزائرية بالقبض على إرهابي قبل تنفيذه عملية انتحارية وسط المظاهرات في العاصمة الجزائر

وبحسب موقع "النهار" تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الأربعاء، من إلقاء القبض على الإرهابي المبحوث عنه "ر. بشير" في ببلدية بئر توتة في الجزائر العاصمة".

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فإن الإرهابي "كان مرشحا لتنفيذ عملية انتحارية إرهابية تستهدف المسيرات السّلمية وسط العاصمة باستعمال حزام ناسف".

وكان الجيش الجزائري قد أعلن، أمس الأربعاء، توقيف ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية في كل من باتنة وخنشلة وغليزان.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان الأربعاء: إن وحدات أخرى من الجيش أوقفت 117 مهرباً، وحجزت ما كان بحوزتهم من مواد مُعدّة للتهريب في جانت وتمنراست وبرج باجي مختار.