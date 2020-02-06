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الجزائر: عفو رئاسي ثان عن 6294 سجينا

منشور 06 شباط / فبراير 2020 - 11:49
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، عفوا رئاسيا ثانيا، لفائدة 6294 شخصا من المحكوم عليهم بصفة نهائية، وتبقى من عقوبتهم 18 شهرا أو يقل عنها.

وبهذا يكون مجموع السجناء الذين استفادوا من إجراءات العفو بمقتضى المرسومين الرئاسيين، الحالي، والسابق الصادر في أول فبرايرالجاري 9765 شخصا.

ويستثني المرسومان الرئاسيان، الأشخاص المحكوم عليهم في قضايا ارتكاب جرائم الإرهاب، والخيانة، والتجسس، والقتل والمتاجرة بالمخدرات، وجنح وجنايات الفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر، والاغتصاب، وجرائم التبديد العمدي واختلاس الأموال العامة، بالإضافة إلى التهريب والمخالفات المتعلقة بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال.

 

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