الجزيرة تقاضي اسرائيل في الجنائية الدولية بتهمة قتل شيرين ابو عاقلة

رفعت قناة "الجزيرة" الفضائية قضية اغتيال الصحفية الفلسطينية الاميركية شيرين أبو عاقلة من قبل القوات الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بعد نحو 6 اشهر من العملية التي اعترفت بها اسرائيل بشكل رسمي

وقالت الفضائية العربية القطرية انه ومنذ اغتيال الاعلامية الراحلة شيرين ابو عاقلة فقد قام الفريق القانوني لشبكة الجزيرة بتحقيق "دقيق ومفصل" في القضية، حيث توصل الى روايات لشهود عيان وأدلة جديدة وعدد كبير من مقاطع الفيديو والأدلة الجنائية المتعلقة بالقضية التي تدين اسرائيل

وتؤكد القناة الفضائية انه ووفق الادلة الملموسة فقد تعرضت الراحلة شيرين وزملاءها لإطلاق نار مباشر من قبل قوات الاحتلال، وأن ادعاء السلطات الإسرائيلية، بأنها قتلت خطأ خلال تبادل لإطلاق النار، لا أساس له

وفي البداية انكرت اسرائيل تورطها وضلوعها في الجريمة وحملت المقاومين الفلسطينيين في مخيم جنين المسؤولية قبل ان يتم الكشف عن الرصاصات التي اخترقت جسد الاعلامية الراحلة وتبين ان الجيش الاسرائيلي وقناصته فقط من يستخدمون هذا النوع من السلاح

وعلى هامش معرض الكتاب الذي استضافته العاصمة الاردنية عمان، في سبتمبر الماضي، تحدث كبير مراسلي الجزيرة وليد العمري عن الشهيدة الاعلامية الفلسطينية، واكد ان قناة الجزيرة سترفع القضية في 25 سبتمبر الى محكمة العدل الدولية، الا ان بعض الظروف منها استضافة كأس العالم في قطر اجل الموضوع الى ان اعلنت عنه الشبكة اليوم الثلاثاء

من جهتها وفي مسعى لامتصاص الغضب الاعلامي وقطع الطريق امام محاكمة اسرائيل في لاهاي، فقد اعلنت وزارة العدل الأمريكية إسرائيل،عن فتح تحقيقا في مقتل الصحفية أبو عاقلة، واشارت الى امكاية استدعاء جنود اسرائيليين للادلاء بشهاداتهم الا ان كبار قادة سلطات الاحتلال رفضوا محاسبة العناصر القاتلة وابلغو واشنطن أن اسرائيل لن تتعاون مع أي تحقيق خارجي بخصوص مقتل الصحفية.

وفي معلومات البوابة فان سلطات الاحتلال الاسرائيلي اعلنت انها تقر بضلوعها بارتكاب الجريمة ، لكنها ابلغت السلطة الفلسطينية بانها لن تعترف بشكل واضح وصريح وستكتفي بالاعلان ان قتل شيرين ابو عاقلة تم عن طريق الخطأ