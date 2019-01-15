الجنائية الدولية تبرئ رئيس ساحل العاج السابق من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

ارشيف

برأت المحكمة الجنائية الدولية الثلاثاء رئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو من تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الأزمة التي تلت الانتخابات في 2010 و2011، وذلك في نكسة مدوية للمحكمة التي تنظر في جرائم حرب ومقرها لاهاي.

وأمر قضاة المحكمة بالافراج الفوري عن غباغبو (73 عاما) وهو أول رئيس دولة يمثل أمام المحكمة، ومساعده شارل بلي غوديه (47 عاما).

وقال المدعون إن غباغبو تشبث بالسلطة "بكافة السبل" بعد هزيمته بفارق ضئيل أمام منافسه -- الرئيس الحالي -- الحسن وتارا في الانتخابات التي أجريت في أكبر الدول المنتجة للكاكاو.

وبعد صدور الحكم تعانق غباغبو وغوديه فيما بدأ أنصارهما بالتصفيق في قاعة المحكمة ما دفع برئيس المحكمة الى أمرهم بالجلوس والتصرف بشكل لائق.

وقال رئيس المحكمة القاضي كونو تارفوسر ان "المحكمة وبغالبية أعضائها تقرر ان الادعاء فشل في تقديم الادلة الكافية".

وأضاف أن "المحكمة توافق على طلب التبرئة الذي قدمه غباغبو وشارل بلي غوديه (الرئيس السابق لحركة الشباب الوطنيين، الموالية لغباغبو) من كل التهم" الموجهة إليهما "وتأمر بالافراج الفوري عن المتهمين".

- بعض العدالة أخيرا -

وقال أحد أنصار غباغبو ويدعى غراغبايو إيف (45 عاما) من باريس لوكالة فرانس برس بعد صدور الحكم "أنا سعيد جدا جدا. أخيرا هناك بعض العدالة".

وكانت قوات وتارا، وبمساعدة من قوات الأمم المتحدة والقوات الفرنسية، قد اعتقلت غباغبو وسلمته إلى لاهاي في تشرين الثاني/نوفمبر 2011.

وبدأت جلسات محاكمته في كانون الأول/يناير 2016، أي أنه أمضى أكثر من سبع سنوات في التوقيف.

لكن القضاة قالوا الثلاثاء إن المدعين لم يقدموا أدلة على وجود "خطة مشتركة" لإثارة العنف وقرروا بطلان القضية.

وعُلق الافراج عن المتهمين حتى الاربعاء لافساح المجال أمام الادعاء للرد على القرار الصادم.

وشكلت هذه القضية التي أثارت انقسامات عميقة، امتحانا لغاية إنشاء المحكمة وهو تقديم العدالة لضحايا أسوأ الجرائم في العالم.

وتأتي بعد انتكاسات للمحكمة التي أبصرت النور قبل أكثر من 16 سنة.

وكان ضحايا أعمال العنف في ساحل العاج قد ناشدوا المحكمة عدم الإفراج عن غباغبو.

وقال كريم كوليبالي (43 عاما) والذي بترت ذراعه إثر إصابته في إطلاق نار خلال أعمال العنف "إذا أطلق سراح غباغبو، لن يحصل الضحايا على العدالة".

وأضاف "كنت سائقا ولكني الآن عاطل عن العمل. لست ضد المصالحة لكن يتعين أولا الاهتمام بالضحايا".

- صعوبات كبيرة -

وقال محامو غباغبو العام الماضي إن قضيته اصبحت "حقيقة كاذبة" ويجب الغاؤها مضيفا بأن موكله اصبح الان "مسنا وضعيفا".

وواجهت المحكمة صعوبات كبيرة في محاولتها محاكمة سياسيين كبار لجرائم ارتكبها مساعدوهم أو أنصارهم، وغالبيتهم في إفريقيا.

العام الماضي تمت تبرئة أمير الحرب السابق في الكونغو الديموقراطية نائب الرئيس السابق جان بيار بمبا في محاكمة الاستئناف عن جرائم ارتكبتها الميليشيا التي كان يتزعمها في إفريقيا الوسطى بين 2002 و2003.

كما أسقط إدعاء المحكمة في 2014 اتهامات للرئيس الكيني أوهورو كينياتا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أعمال عنف دامية متصلة بالانتخابات.

وقال الخبير في القانون الدولي ثيجيس بوكنيغت لوكالة فرانس برس "إذا خرج غباغبو حرا، يتعين على المحكمة الجنائية الدولية أن تعيد التفكير فيما قد يمكنها إنجازه".

تم إنشاء المحكمة في 2002 لمحاكمة أسوأ الجرائم في العالم وتشمل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وتأتي تبرئة غباغبو في أعقاب تبرئة زوجته سيمون غباغبو.

وزوجته الملقبة بالمرأة الحديد، حكم عليها بالسجن 20 عاما في ساحل العاج. وخرجت من السجن في آب/اغسطس الماضي مستفيدة من عفو منحه الرئيس وتارا بعد تمضيتها 7 سنوات خلف القضبان.