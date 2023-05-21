الجيش الاسرائيلي يستنفر في حوارة بعد اصابة جندي بعملية دهس

اعلن الجيش الاسرائيلي اصابة جندي في عملية دهس بمركبة فلسطينية قرب بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة مساء الاحد، مضيفا ان المنفذ تمكن من الفرار.

وقال الجيش في بيان ان الجندي تعرض لاصابات طفيفة نقل على اثرها الى المستشفى، فيما جرى عملية ملاحقة بحثا عن منفذ العملية المزعومة.

وقالت مصادر فلسطينية ان القوات الاسرائيلية قامت بنصب حواجز في محيط بلدة حوارة واغلقت الطرق المؤدية اليها، كما ارغمت اصحاب المحال التجارية في البلدة على اغلاق ابوابها.

واضافت المصادر ان الجيش الاسرائيلي الذي انتشر بكثافة قام ايضا باقامة حواجز تفتيش في القرى القريبة.

وتاتي العملية غداة اقتحام وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفيرالمسجد الأقصى الاحد، برفقة حراسة مشددة من قبل ضباط الأمن ومخابرات الإحتلال.

ويأتي اقتحام الوزير المتطرف للمسجد الأقصى في ذكرى "توحيد القدس"، وهي ذكرى احتلال الشق الشرقي من المدينة وفقًا للتقويم العبري. يوم الجمعة كان يوم الاقتحام، ويجب الذكر أنه خلال يومي الجمعة والسبت لا تُسمح بالاقتحامات للمسجد الأقصى.

ويأتي اقتحام الوزير المتطرف للمسجد الأقصى في ذكرى "توحيد القدس"، وهي ذكرى احتلال الشق الشرقي من المدينة وفقًا للتقويم العبري. يوم الجمعة كان يوم الاقتحام، ويجب الذكر أنه خلال يومي الجمعة والسبت لا تُسمح بالاقتحامات للمسجد الأقصى.

عاجل| جيش الاحتلال يؤكد: "مركبة أسرعت نحو جندي إسرائيلي فدهسته وأصابته في حوارة جنوب نابلس، ثم أطلق جندي آخر النار تجاه المركبة ولكنها نجحت بالانسحاب من المكان، وجيش الاحتلال يواصل البحث عن المنفذ pic.twitter.com/qVYDfNcqYy — احمد السياغي# بديل (@alsyaghy_hmyd) May 21, 2023

تحذير من تداعيات خطيرة

وادانت الرئاسة الفلسطينية على لسان الناطق الرسمي باسمها نبيل أبو ردينة، اقتحام بن غفير لساحات المسجد الأقصى، باعتبار ذلك اعتداءً سافرًا على المسجد الأقصى، وسيكون له تداعيات خطيرة.

من جانبها أدانت وزارة الخارجية الأردنية بشدة اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المسجد الأقصى الشريف صباح اليوم الأحد.

وقال السفير سنان المجالي، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن هذا العمل الاستفزازي والتصعيدي والمرفوض يمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها.

وفي تصعيد خطير للتوتر في المنطقة، عقدت الحكومة الإسرائيلية اجتماعًا للمرة الثانية في تاريخها، تحت المسجد الأقصى في أنفاق حائط البراق بمدينة القدس المحتلة، بهدف المصادقة على مشاريع تهويدية تشمل بناء آلاف الوحدات الاستيطانية.

صحيفة "معاريف" العبرية أكدت أن حكومة بنيامين نتنياهو عقدت الاجتماع بهذا السياق لتعزيز المشاريع التهويدية في المدينة، بما في ذلك بناء الوحدات الاستيطانية وتشجيع المستوطنين على الاستيطان في الضفة الغربية والقدس.

ويعتبر هذا الاجتماع الثاني من نوعه بعد اجتماع سابق في عام 2017.