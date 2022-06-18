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الجيش الاسرائيلي ينشر فيديوهات للغارات على غزة

منشور 18 حزيران / يونيو 2022 - 09:59
قصف اسرائيلي على قطاع غزة
قصف اسرائيلي على قطاع غزة

بث الجيش الاسرائيلي، اليوم السبت، مقاطع فيديو مصورة تظهر شن غارات حربية للطيران الاسرائيلي، على مواقع لحركة حماس في قطاع غزة، ردا على إطلاق صاروخ على عسقلان.

وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "ردا على إطلاق صاروخ الليلة الماضية من قطاع غزة نحو منطقة أشكلون (عسقلان)..جيش الدفاع يغير على مواقع لحماس وورشات لانتاج الأسلحة في قطاع غزة".

وأضاف أدرعي: "أغارت طائرات حربية وأخرى قبل قليل على عدة أهداف عسكرية تابعة لمنظمة حماس "الإرهابية" في قطاع غزة..لقد استهدفت الطائرات ورشات لإنتاج وسائل قتالية داخل موقع عسكري تابع لحماس بالاضافة إلى ثلاث نقاط عسكرية أخرى تابعة لحماس في القطاع..حماس تتحمل مسؤولية ما يجري داخل قطاع غزة".

 

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