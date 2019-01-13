الجيش التركي يجري مناورات في بحر إيجه

شملت المناورات عمليات إنزال بحري بمشاركة مركبات برمائية لمشاة البحرية

جرى الجيش التركي مناورات عسكرية في بحر إيجه غربي البلاد، السبت.



وقالت وزارة الدفاع، في بيان، إن المناورات تأتي في إطار تطوير قدرات العمليات البرمائية للقوات المسلحة التركية.



وشارك في التدريبات سفن وزوارق من طرازات مختلفة، ومروحيات تابعة لسلاح الجو، وأخرى تابعة للقوات البرية، إلى جانب وحدات من القوات الخاصة.



وشملت المناورات عمليات إنزال بحري بمشاركة مركبات برمائية لمشاة البحرية.

وتشهد العلاقات بين تركيا من جهة ومصر وقبرص من جهة أخرى توترا؛ بسبب ملف التنقيب عن النفط والغاز بالبحر المتوسط، وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، أجرت مصر واليونان تدريبات عسكرية مشتركة بمشاركة قوات جوية وبحرية وعناصر القوات الخاصة بنطاق شرق بحر إيجه وجنوب جزيرة كريت بالبحر المتوسط، ما اعتبره مراقبون تحديا لتركيا.