  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. الجيش السنغالي: مقتل جندي وإصابة 8 آخرين خلال عمليات ضد المتمردين

الجيش السنغالي: مقتل جندي وإصابة 8 آخرين خلال عمليات ضد المتمردين

منشور 23 آذار / مارس 2022 - 07:27
أطلق الجيش في 13 مارس عملية ضد المتمردين في إقليم كازامانس
أطلق الجيش في 13 مارس عملية ضد المتمردين في إقليم كازامانس

أعلن الجيش السنغالي، أنه تمكن من تدمير قواعد للإنفصاليين خلال العملية العسكرية التي أطلقها قبل 10 ايام، ضد المتمردين في منطقة كازامانس، مشيرا إلى مقتل جندي وإصابة 8 آخرين خلال العملية.

وقال الجيش في بيان، أنه خلال هذه العملية قُتل عسكري وأصيب ثمانية آخرون بجروح، مؤكدا سقوط العديد من القتلى في صفوف المتمردين، من دون أن يحدد عددهم.

وأكد البيان أن مقاتلين متمردين آخرين فروا من الجبهة تاركين خلفهم أسلحة ومعدات.

وحذر من أن "هذه العصابات الإجرامية المهزومة سيتم تعقبها وصولا إلى آخر تحصيناتها، سواء في داخل البلاد أو في أيّ مكان آخر".

وأطلق الجيش في 13 مارس عملية ضد المتمردين في إقليم كازامانس للقضاء على قواعد تابعة لفصيل في "حركة القوى الديمقراطية في كازامانس" يقوده شخص يدعى ساليف ساديو.

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...