الجيش السوري: نتابع عملياتنا العسكرية بريف إدلب

أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية الأربعاء، أن وحداتها تطهر عدة قرى وبلدات بريف إدلب الجنوبي من الإرهاب بينها معرة النعمان، المعقل الرئيسي لـ"جبهة النصرة".

وقالت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية في بيان، إن "وحداتها تابعت من في ريف إدلب الجنوبي عملياتها العسكرية الهادفة إلى وضع حد لجرائم التنظيمات الإرهابية التي تستمر باستهداف المناطق الآمنة والمدنية ونقاط تمركز الجيش بالقذائف الصاروخية والمفخخة".

وأضافت في بيان، أن "وحدات الجيش تطهر عدة قرى وبلدات في ريف إدلب الجنوبي من الإرهاب بينها معرة النعمان، ودير الشرقي، معرشمارين، تلمنس، معرشمشة، الدانا، كفروما، الحامدية، ودير الغربي، كفرباسيل، بابولين، معصران، تل الصوامع، تل دبس ومعراتة".

وأكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية في ختام بيانها، "استمرار الجيش بتنفيذ واجباته الدستورية والوطنية والأخلاقية في ملاحقة ما تبقى من التنظيمات الإرهابية المسلحة إلى أن يتم تطهير كامل التراب السوري من رجس الإرهاب بمختلف مسمياته".