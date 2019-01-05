الجيش الصيني يستعد للحرب

أكبر جيش في العالم يتأهب "للمعارك"

قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال اجتماع له مع كبار القادة العسكريين، إن على القوات المسلحة "تعزيز قدراتها لمواجهة الطوارئ، وبذل كل ما يمكن للاستعداد للمعارك".

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن شي قوله خلال الاجتماع، الجمعة، إن الصين تواجه مخاطر وتحديات متزايدة، وإن على الجيش الصيني (أكبر جيش في العالم) العمل على تأمين احتياجاتها الأمنية والتنموية.

وأضاف شي، وهو أيضا رئيس اللجنة العسكرية المركزية، أن على القوات المسلحة "ابتكار استراتيجيات مواكبة للعصر الحديث، وتحمل مسؤوليات الإعداد للحروب وشنها".

وأضاف: "يواجه العالم مرحلة من التحديات الكبرى التي لم يشهدها على مدى قرن، ولا تزال الصين في مرحلة الفرصة الاستراتيجية للتنمية".

كما اعتبر الرئيس الصيني أن على القوات المسلحة الاستعداد "للرد سريعا في حالات الطوارئ، وتطوير قدراتها فيما يتعلق بالعمليات المشتركة واستحداث أنماط جديدة من القوات المقاتلة".

وكان شي قد صرح الأربعاء بأن بلاده لا تزال تحتفظ لنفسها بحق اللجوء للقوة لتحقيق "الوحدة" مع تايوان ومنع استقلالها.

جاء ذلك بعد أيام من توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لقانون يؤكد التزام بلاده بأمن تايوان.