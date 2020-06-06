الجيش الليبي يتقدم باتجاه وسط سرت وفرار قوات حفتر

أعلن الجيش الليبي، السبت، إطلاق عملية “دروب النصر” لتحرير مدن وبلدات شرق ووسط البلاد، في مقدمتها سرت والجفرة من مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

جاء ذلك في تصريح للناطق الرسمي باسم “غرفة عمليات سرت والجفرة”، التابعة للجيش الليبي، العميد عبد الهادي دراه، نشرته الصفحة الرسمية للغرفة عبر “فيسبوك”.

وقال دراه إن قوات الحكومة الليبية بدأت عملية “دروب النصر” لتحرير بلدات الوشكة، وبويرات الحسون، وجارف، وأبوهادي، إضافة إلى مدينة سرت (شرق) والجفرة (وسط) من مليشيا حفتر.

وأعلن الجيش الليبي، في وقت لاحق من السبت، تحرير منطقة الوشكة المحيطة بمدينة سرت (ِشرق)، إضافة إلى بوابة الثلاثين والمحطة البخارية بسرت، من مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، قبل أن يعلن تقدمه نحو وسط سرت من 3 محاور، وسط فرار مليشيا حفتر.



جاء ذلك بحسب تصريحات أدلى به آمر غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة التابعة للجيش، العميد إبراهيم أحمد بيت المال.

وقال “بيت المال” إن قواتهم تمكنت من السيطرة على منطقة الوشكة، وتتقدم في منطقة “بويرات الحسوان”، التي تبعد 95 كم عن مدينة سرت.

وأضاف: “قواتنا بسطت سيطرتها قبل قليل على بوابة الثلاثين والمحطة البخارية بسرت (450 كلم شرق طرابلس) ضمن عملية (دروب النصر)، والتقدم ما زال مستمرا لتحرير باقي المنطقة من فلول مليشيا حفتر الإرهابية”، دون تقديم تفاصيل أخرى.



واستهدف سلاح الجو الليبي عربات عسكرية وآليات مدرعة لمليشيا حفتر قرب مدينة سرت، شرق العاصمة طرابلس، وفق دراه الذي قال إن “سلاح الجو قصف عربات مسلحة وآليات مدرعة لقوات الكرامة الإرهابية (تابعة لحفتر)”.

وكان المتحدث العسكري قد أشار إلى أن “سلاح الجو استهدف آليتين عسكريتين لعصابات حفتر جنوب منطقة الوشكة”، بالتزامن مع تقدم قوات الجيش الليبي بهدف تحرير المنطقة.

وقال دراه إن “الجيش الليبي استهدف عربات غراد في منطقة الوشكة، كانت تعيق تقدم قواتنا لتحرير المنطقة”.

وأكد أن تقدم قوات الجيش ما زال مستمرا ضمن عملية “دروب النصر”.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الجيش الليبي، محمد قنونو، في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب عبر “تويتر”، أن التعليمات صدرت لقواتهم لبدء الهجوم والتقدم باتجاه الوشكة وسرت.

وقال قنونو: “صدرت التعليمات لقواتنا البطلة ببدء الهجوم والتقدم والضرب بقوة وحزم لكل بؤر المتمردين في الوشكة وسرت”.

وأضاف أن سلاح الجو نفذ 5 ضربات جوية في محيط سرت استهدفت آليات مسلحة لمليشيا حفتر.

وأضاف: “منذ 14 شهرا ونحن ننادي مشايخ وأعيان سرت لتحكيم العقل وتجنيب المدينة ويلات الحرب. اليوم نرسل النداء الأخير فلن نتراجع عن إعادة بسط سيطرة الدولة على سرت”.



ومُنيت مليشيا حفتر، في الفترة الأخيرة، بهزائم عديدة على أيدي الجيش الليبي، الذي أعلن الجمعة، تحرير مدينة ترهونة الواقعة على بعد 90 كلم جنوب شرق طرابلس، بعد يوم من الإعلان عن استكمال تحرير العاصمة من مليشيا الانقلابي.

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما فشل في السيطرة على العاصمة طرابلس (غرب). (الأناضول)