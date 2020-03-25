الحرب ضد كورونا تدمر الاقتصاد.. لا بد من مقايضة صعبة

لماذا تُشنّ الحروب عادة؟ لو وجهنا هذا السؤال إلى عينة عشوائية من البشر لكان جواب غالبية المستجوبين، أن الحروب تشن لأسباب اقتصادية. عامة الناس قد يستخدمون عبارة “نهب ثروات الشعوب”. وحدها الحرب ضد وباء كورونا عكست المعادلة، مضحّية بالاقتصاد حماية لحياة البشر. فهل يقبل رجال المال والسياسة بذلك؟

استخدم البشر مبررات عديدة لشن الحروب، وغالبا ما كانت المبررات تخفي وراءها أسبابا اقتصادية، بعضها يبدو لنا اليوم غاية في الغرابة؛ اقتتل الناس في ما بينهم من أجل السيطرة على مصادر الماء وعلى المراعي، واقتتلوا في ما بينهم على النساء، في وقت كانت فيه المجتمعات تنظر إلى المرأة بوصفها سلعة يمتلكها الرجل.

وعندما تعلق شن الحروب بمبررات عقائدية، لم يكن ذلك سوى ما يظهر على السطح، أما ما يبطن في الداخل فهو مختلف، ويتعلق دائما بالجانب المادي.

قد تُبرر الحروب وتذهب قلة للاقتتال بدوافع عقائدية، ولكن غالبية المحاربين يذهبون للقتال طمعا في مكاسب مادية، حدث ذلك في الحروب الصليبية، وفي الحربين العالميتين الأولى والثانية، إلا أن الشعارات الكبيرة، إن هي حجبت الدوافع الحقيقية بعض الوقت، فإنها لا تحجب الحقيقة كل الوقت.

الحروب الصليبية، التي بدأها البابا أوربان الثاني، وبررت بتطبيق “إرادة الرب”، كان وراءها قانون الإرث المطبق في أوروبا، وبسببه نشأت طبقة من النبلاء “المُعدمين”، ورأى الكثير من هؤلاء فرصته في الحملات الصليبية، للحصول على أراض في الشرق. ولا ننسى أيضا رغبة المدن الساحلية الأوروبية في تحقيق مكاسب تجارية نظيرا لنقل المحاربين على سفنها.

الحرب العالمية الأولى التي يقال إن سببها حادثة اغتيال وليّ عهد النّمسا، عام 1914، كان أساسها نزاعات بين الدّول الكبرى، حيث أدى النصر الذي حققته ألمانيا في الحرب البروسية الفرنسية إلى ظهور ألمانيا الموحدة كقوة مهيمنة في القارة، الأمر الذي رأت فيه بريطانيا تهديدا لمصالحها.

يمكن أن يعدد الباحث أكثر من 10 أسباب لاندلاع الحرب العالمية الثانية، جميعها يتمحور حول الدوافع الاقتصادية، ومن أبرزها فرض الحلفاء على الدول المنهزمة في الحرب العالمية الأولى، وخصوصا ألمانيا، معاهدات مجحفة، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية عام 1929.

مهما كان الأمر، سيتفق معظمنا على أن عصر الاكتشافات الكبرى وما نجم عنها من مذابح، وعصر الإمبراطوريات والاستعمار الحديث بمختلف وجوهه ما كان ليحدث لولا الدوافع الاقتصادية.

كل هذه الحروب كلفت الإنسانية عشرات الملايين من الضحايا؛ خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية خسرت البشرية قرابة 100 مليون من البشر.

في الحرب ضد فايروس كورونا انقلبت المعادلة، اليوم تجد الحكومات نفسها مضطرة للتضحية بالاقتصاد من أجل إنقاذ البشر. وعندما أبدى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، حرصه على إنقاذ الاقتصاد، انتفضت أوروبا بوجهه؛ لست منا إن فعلت هذا، ليتراجع عن قراره.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يشير إلى أنه قرر تقليص الإغلاق رغم تفاقم تفشي وباء كورونا، حيث تزايدت حالات الإصابة أكثر من 15 مرة منذ الإرشادات التي أعلن عنها في الأسبوع الماضي.

وكان ترامب قد أصدر إرشادات استهدفت إبطاء انتشار المرض خلال 15 يوما، بما في ذلك الحد من السفر غير الضروري، وهو ما أدّى إلى توقف النشاط الاقتصادي في بعض الولايات.

تحذيرات رئيس بلدية نيويورك، بيل دي بلازيو، الأحد، من أن مستشفيات المدينة على بعد أيام من مواجهة أزمة، في حال لم يتمّ الحصول على عدد أكبر من أجهزة التنفس الاصطناعي، خلال الأيام العشرة المقبلة، وإن أناسا، ما كان يجب أن يموتوا، سيلقون حتفهم، لم تثن ترامب عن قراره.

بوصفه سياسيا، وزعيما لأقوى بلد في العالم، يحاول ترامب إعادة الأمور إلى نصابها، فالحرب ضد الوباء أدّت إلى نتائج عكسية، وبدلا من إنقاذ الاقتصاد، فإن الحرب لو طالت، وهو الاحتمال الأكبر، ستؤدي إلى ركود اقتصادي غير مسبوق، وهذا قد يؤدي بدوره إلى تفجر حروب تقليدية ومواجهات بين الدول، تماما مثلما حدث في الماضي.

وعلى الرغم من انتشار الوباء بشكل سريع، واستعداد المستشفيات لموجة من حالات الوفاة المرتبطة بالفايروس، قال الرئيس الأميركي إنه يدرس كيفية إعادة فتح الاقتصاد بعد انتهاء فترة إغلاق مدتها 15 يوما.

ولا يمكن للرئيس الأميركي أن يخفي قلقه، وينسى المعركة الصعبة التي عليه أن يخوضها لإعادة انتخابه، بينما يرى الكثيرين يفقدون وظائفهم، وتعاني أسواق المال والأسهم من هبوط حاد، من تأثير القيود على تعافي الاقتصاد، وهو قلق أبداه خلال أحاديث خاصة مع مساعديه وحلفاء له.

هذه المخاوف دفعت ترامب إلى الإعلان عن عزمه على المضيّ بتقليص الإغلاق في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض قال فيه “الولايات المتحدة ستفتح مرة أخرى وبسرعة أمام النشاط التجاري. لن نسمح أن يتحول ذلك إلى مشكلة مالية تستمر فترة طويلة”.

ويرى ترامب أنه من الممكن استئناف النشاط الاقتصادي في الولايات التي بها ما وصفه معدلات بطيئة نسبيا من الإصابة بفايروس كورونا، مشيرا إلى نبراسكا وإيداهو كمثالين، في حين يستمر العمل بالغلق في المناطق الساخنة في ولايات أخرى مثل نيويورك.

وأشار، لاري كودلو، وهو كبير مستشاري ترامب الاقتصاديين إلى احتمال حدوث تغيير في السياسة المتبعة لمواجهة كورونا، خلال مقابلة أجراها في نفس اليوم مع شبكة فوكس نيوز، قائلا إن “الرئيس على صواب. العلاج لا يمكن أن يكون أسوأ من المرض. علينا أن نقوم ببعض المقايضات الصعبة”.

عندما يتعلق الأمر باقتصاد البلد، يجب أن يصمت الأطباء، ودون لفّ أو مواربة قال ترامب “لو تُرك الأمر للأطباء سيقولون فلنغلق العالم كله”.

فهل ينجح ترامب ويفرض ما عجز عن فرضه بوريس جونسون؟

علي قاسم - العرب اللندنيه