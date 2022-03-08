الحرب في اوكرانيا والغلاء والعقوبات في مصر

ما ان اندلعت شرارة الحرب في اوكرانيا، حتى بدأ مؤشر الاسعار يرتفع وبشكل جنوني في الاسواق المصرية لدرجة ان البعض اعتبر ان الحرب في القاهرة وليست في كييف.

ارتفاع الاسعار في مصر من 20 الى 50 بالمئة

وخلال الأيام الماضية، ارتفعت أسعار السلع في مصر ما بين 20 -50%، فقد زادت أسعار اللحوم نحو 50 جنيها (3.2 دولار) منذ نهاية فبراير الماضي، بحسب شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

كما رفعت مخابز العيش السياحي أسعار الخبز بنسبة 50%، فالرغيف الذي يباع بـ50 قرشًا أصبح سعره 75قرشًا، والكبير من جنيه لجنيه ونصف، بحسب موقع درب وفق تقرير لموقع الحرة الاميركية

وينقل التقرير عن عطية حماد، رئيس شعبة المخابر بالغرفة التجارية بالقاهرة، ارتفاع سعر طن الدقيق السياحي كان 9 آلاف جنيه (573 دولار) والآن أصبح 12 ألف جنيه (764 دولار).

سخر احد المغردين من الحكومة المصرية بالقول ان : "ارتفاع الأسعار في مصر في خلال 24 ساعه زاد 40% تقريبا الغرب وأمريكا فرضوا علينا احنا العقوبات بدلا من بوتين ولا ايه".

وتسبب ارتفاع أسعار القمح في زيادة أسعار الدقيق، وبالتالي المكرونة التي أصبح سعر الطن منها يصل إلى عشرة آلاف جنيه (636 دولار) مقابل 7500 جنيه و8 آلاف جنيه (541 دولار)، قبل الزيادة.

كما زاد سعر طن الزيت إلى 28 ألف جنيها (1783 دولار) مقابل 25 ألف جنيه (1592 دولار). كما صعدت أسعار الذرة الصفراء خلال الأسبوعين الماضيين في الأسواق ألفي جنيه للطن، والتي تذهب منها نسبة 60 إلى 70 في المئة، كعلف للحيوانات.

وتخطى سعر طن الحديد حاجز ال16 إلف جنية (تسليم المصنع) مسجلا زياد تتراوح بين 500-1200 جنية للطن منذ مطلع الشهر الجاري، بحسب موقع الساحة.

رمضان يرفع الاسعار



على صعيد اخر أرجع الحاج محروس السيد (تاجر جملة)، هذه الارتفاعات إلى ‏دخول شهر رمضان وزيادة الطلب، وقال لصحيفة العربي الجديد القطرية انه بالإضافة لقلة المعروض من ‏الخضروات نتيجة التقلبات الجوية، إذ إن البرودة تؤخر ‏عملية النمو وبالتالي عملية الحصاد، كذلك الأخبار عن زيادة ‏في المرتبات في شهر يوليو/تموز المقبل، كان لها أثر في ارتفاع ‏الأسعار.‏

أسباب ارتفاع الاسعار في مصر

وأرجع المحلل الاقتصادي، خالد الشافعي، ارتفاع الأسعار في مصر إلى سببين أولهما: الحرب الروسية والأوكرانية وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي، مما أدى إلى ارتفاع النفط والقمح والزيوت، وأشارإلى أن مصر تستورد من أوكرانيا القمح والذرة والزيوت وسلع غذائية أخرى، مؤكدا أن الحرب الدائرة أثرت على واردات مصر في العديد من هذه السلع، مما تسبب في رفع أسعارها.

أما السبب الثاني، بحسب الشافعي، هو "جشع التجار واستغلالهم للحرب"، وقال إن الحرب لازالت في يومها الـ ١٢، ولم يحدث استيراد أي سلع بالأسعار الجديدة، لماذا رفعوا الأسعار؟" وفق تصريحاته لموقع الحرة الاميركي

كانت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة أعلنت الجمعة، أن أسعار الغذاء على مستوى العالم سجلت "ارتفاعا قياسيا" في فبراير 2022، وقفزت بنسبة 20.7 في المئة على أساس سنوي، وفي مقدمتها الزيوت النباتية ومنتجات الألبان.

وبلغ مؤشر أسعار الغذاء، الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولا على مستوى العالم، ما متوسطه 140.7 نقطة في فبراير، مقابل 135.4 في يناير.