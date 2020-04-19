الحرس الايراني يتوعد برد "حاسم" على أي خطأ أميركي في الخليج

"أي خطأ في الحسابات من جانبهم سيلقى ردا حاسما”.

قالت القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني في بيان نشرته على موقع الحرس الثوري الإخباري على الإنترنت إن إيران سترد ردا حاسما على أي خطأ ترتكبه الولايات المتحدة في الخليج.

وقال الجيش الأمريكي يوم الأربعاء إن 11 قطعة بحرية تابعة لبحرية الحرس الثوري اقتربت بشكل خطير من سفن تابعة للبحرية وخفر السواحل الأمريكيين في الخليج ووصف الأمر بأنه “خطير واستفزازي”.

وقال بيان بحرية الحرس الثوري الأحد “ننصح الأمريكيين باتباع القواعد الدولية وبروتوكولات البحرية في الخليج وخليج عمان والإحجام عن أي مخاطرة أو قصص مختلقة وزائفة”.

وأضاف البيان: “يجب أن يتأكدوا أن بحرية الحرس الثوري والقوات المسلحة القوية للجمهورية الإسلامية تعتبر التصرفات الخطرة من الأجانب في المنطقة تهديدا للأمن القومي وهو خط أحمر، وأي خطأ في الحسابات من جانبهم سيلقى ردا حاسما”.

