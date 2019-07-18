الحرس الثوري الإيراني يعلن احتجاز ناقلة نفط أجنبية في الخليج

أعلن الحرس الثوري الإيراني الخميس، أنه احتجز الاحد الماضي ناقلة نفط أجنبية تحمل "نفطا مهربا"، بالقرب من جزيرة لارك الإيرانية في الخليج.

وقال التلفزيون الإيراني نقلا عن بيان للحرس الثوري "طبقا لعمليات بحرية للحرس الثوري في منطقة الخليج ورصد حركة الملاحة عند سواحل الجمهورية الإسلامية وخلال عمليات البحرية الإيرانية في البحث عن تهريب النفط وكشف ناقلات النفط الحاملة للنفط المهرب، تم توقيف ناقلة نفط أجنبية تحمل مليون برميل نفط مهرب يوم الأحد الماضي بالقرب من جزيرة لارك الإيرانية في الخليج".

وأضاف الحرس الثوري أن "ناقلة النفط التي تم توقيفها يتشكل طاقمها من 12 بحارا جميعهم من جنسيات أجنبية، وكانت تقوم بنقل النفط المهرب من الزوارق الإيرانية القادمة من السواحل الإيرانية ونقلها إلى بلدان أخرى".

