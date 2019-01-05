الحرس الثوري يعلن تصفية أبو بكر البغدادي الإيراني

تصفية قائد الإرهابيين في منطقة جنوب شرقي إيران

أعلن الحرس الثوري الإيراني تصفية قائد الإرهابيين في منطقة جنوب شرقي إيران، والذي يعد بمثابة زعيم داعش أبو بكر البغدادي في تلك المنطقة.

وقال العميد محمد ماراني قائد مقر "القدس": "القوات اشتبكت مع قائد الإرهابيين في منطقة جنوب شرق إيران الذي هو بمثابة أبي بكر البغدادي بالمنطقة"، موضحا أنه "حينما دخل هذا الإرهابي مع خليته تمكنت قواتنا من التصدي لهم والقضاء عليهم بكل ما أتوا به من إمكانيات".

وتابع: "هذا الإرهابي كان قد جلب معه 2.7 طن من المتفجرات وكان يعتزم تنفيذ هجوم على أحد مخافرنا الحدودية بـ 3 سيارات كل منها مفخخة بنحو 800 كغ من المتفجرات".