الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين باستهداف محطة لضخ النفط في "مأرب"

اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) باستهداف محطة لضخ النفط في محافظة مأرب.

وذكرت وزارة النفط والمعادن التابعة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، أمس السبت، في بيان نشرته وكالة "سبأ" الرسمية، أن قوات الحوثيين وجهت "ضربة تدميرية" إلى محطة الضخ الخاصة بأنبوب صافر النفطي في مديرية صرواح بمأرب، واصفة ذلك "عملا إجراميا وتخريبيا وكارثة على طريق الاستنزاف المتواصل لمقدرات الدولة".

ولفتت الوزارة إلى أن المنشأة النفطية المستهدفة تعد "من اهم مكتسبات الشعب اليمني الاقتصادية والحيوية الهامة".

ولا تزال مأرب أكبر معقل لقوات حكومة هادي وسط اليمن، لكن التقدم الاستراتيجي الذي حققه الحوثيون مؤخرا في محافظة الجوف الشمالية مهد الطريق أمام الجماعة لمواصلة التقدم جنوبا نحو مأرب.

ودعت الأمم المتحدة طرفي النزاع إلى تجنيب مأرب دائرة القتال، مشيرة إلى أن ألوف النازحين وجدوا مأوى آمنا في هذه المحافظة