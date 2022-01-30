الحوثيون يعلنون شن عملية عسكرية واسعة في العمق الإماراتي

قال الحوثيون في اليمن مساء الاحد، انهم بصدد اصدار بيان خلال الساعات القادمة "للإعلان عن تفاصيل عملية عسكرية واسعة في العمق الإماراتي"، فيما اعلنت أبو ظبي من جانبها عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي تجاه الدولة.

وكتب المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحي سريع على حسابه في تويتر قائلا "بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية خلال الساعات القادمة للإعلان عن تفاصيل عملية عسكرية واسعة في العمق الإماراتي".

ولم يذكر سريع مزيدا من التفاصيل، ولم يصدر أي تأكيد رسمي من قبل الإمارات عن تعرض البلاد لهجوم جديد من الحوثيين.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية مساء الاحد، عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاه الدولة.

وقالت الوزارة انه لم ينجم عن الهجوم أية خسائر حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان.

وهذا هو الاعتداء الحوثي الثالث الذي يستهدف الأعيان المدنية في دولة الإمارات وسط تنديد عربي ودولي بهذه الاعتداءات.

أعلنت أبوظبي الإثنين الماضي، أنّ دفاعاتها اعترضت ودمّرت صاروخين بالستيين أطلقهما المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران.

ووقع الهجوم بعد أسبوع من مقتل ثلاثة أشخاص في هجوم بطائرات بدون طيار وصواريخ على أبوظبي، في أول هجوم دام على أراضي الإمارات أكدت ميليشيا الحوثي مسؤوليتها عنه.

وأعلن الحوثيون حينها استهداف مطاري دبي وأبو ظبي ومواقع هامة حساسة في الإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرات.

من جانبها، دعت الخارجية الإماراتية، المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين، معتبرة "تلك الهجمات جريمة نكراء أقدمت عليها ميليشيا الحوثي خارج القوانين الدولية والإنسانية".

وأكدت، أن "دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية، ومتوعدة بأن هذا الاستهداف لن يمر دون عقاب، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين جراء هذا الاعتداء الإجرامي والمواساة للمصابين".

وجاءت الهجمات الحوثية على أبوظبي بعد سلسلة خسائر تعرّض لها المتمردون في أرض المعركة في اليمن على أيدي قوات درّبتها الإمارات.

وهدّد المتمردون بأنهم سينفذون مزيدا من الهجمات على الإمارات.

وفي موازاة الهجمات الأخيرة ضد الإمارات، يستهدف المتمردون بشكل متكرر المملكة السعودية المجاورة لليمن، ما تسبّب في مقتل وإصابة مدنيين، وألحق أضرارًا بالبنية التحتية، بما في ذلك المنشآت النفطية والمطارات السعودية.