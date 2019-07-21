الحوثيون يستخدمون الصواريخ لتزويد عناصرهم المحاصرين في "الحديدة " بالمؤن والذخائر

كشف مصدر عسكري يمني، أن صواريخ خاصة تستعملها جماعة أنصار الله (الحوثيين) في تزويد عناصرها “المحاصرة” جنوبي محافظة الحديدة، بالمواد الغذائية والذخائر المختلفة.

وقال المتحدث باسم القوات المشتركة في جبهة الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش، للأناضول، إن جماعة الحوثي تزود عناصرها المحاصرة في مدينة الدريهمي، جنوبي محافظة الحديدة، بالمواد الغذائية والذخيرة عبر صواريخ خاصة، يتم إطلاقها من أماكن سيطرتها في مدينة الحديدة.

وأشار الدبيش، إلى أن القوات المشتركة اليمنية، تحاصر كتيبة تابعة لجماعة الحوثي (لم يحدد عدد أفرادها)، وسط الدريهمي، منذ أكثر من 6 أشهر، وتحتمي بمنازل المواطنين والمرافق الحكومية، بحسب المصدر ذاته.

وأوضح أنه يتم إطلاق هذه الصواريخ على مسافة 3 كيلومتر من قرية الشجن، جنوب الدريهمي، بعد أن تتم تعبئتها بالمواد الغذائية، ومشتقات اللحوم، وبعض البهارات، من خلال لفها بقطع قماش بيضاء.

وأفاد الدبيش، أنه سقط الأحد، صاروخ في مناطق سيطرة القوات المشتركة، وكانت المفاجأة أنه يحمل حوالي 10 كيلوغرام من اللحوم وبهارات الطعام، وبعض أنواع الذخيرة الخاصة بالأسلحة المتوسطة والخفيفة، بالإضافة إلى القات.

والقات، أوراق شجرة يحرص “غالبية” اليمنيين على تعاطيها، خاصة ما بعد وقت الظهيرة وتمنح متعاطيها نوعاً من الكيف (المخدر) فضلا عن الانبساط والراحة والنشوة التي ترافق ساعات مضغها.

وقال العقيد في الجيش اليمني، إن “مثل هذه الصواريخ من صنع إيراني، ولا يمكن لجماعة الحوثي أن تقوم بتصنيعها أو حتى إطلاقها.

ولم تتمكن الأناضول من الحصول على رد فوري من الحوثيين، حول ما ذكره المتحدث باسم القوات المشتركة.