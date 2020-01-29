  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. الحوثيون يستهدفون مواقع "لآرامكو" ومطارين وقاعدة عسكرية في السعودية

الحوثيون يستهدفون "آرامكو" ومطارين وقاعدة عسكرية في السعودية

منشور 29 كانون الثّاني / يناير 2020 - 01:32
مقاتلون من جماعة الحوثي
مقاتلون من جماعة الحوثي

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثيون اليمنية عن شنها هجوما واسعا على مواقع في "عمق السعودية" طال منشآت لشركة "أرامكو" النفطية ومطارين وقاعدة عسكرية.

وقالت القوات المسلحة التابعة للحوثيين، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء: "ردا على التصعيد الجوي للعدوان نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير عمليات نوعية".

وأوضح البيان أنه تم استهداف منشآت لشركة "أرامكو" في منطقة جازان ومطاري أبها وجازان وقاعدة خميس مشيط و"أهدافا حساسة" أخرى في "العمق السعودي بعدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيرة".

وشددت القوات الحوثية على أن عناصرها "مستمرون في العمل من أجل تحرير كافة أراضي الجمهورية حتى تحقيق الاستقلال".

ولم يصدر الجانب السعودي حتى الآن أي تعقيب على هذا الإعلان.

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...