الحوثيون يستهدفون "آرامكو" ومطارين وقاعدة عسكرية في السعودية

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثيون اليمنية عن شنها هجوما واسعا على مواقع في "عمق السعودية" طال منشآت لشركة "أرامكو" النفطية ومطارين وقاعدة عسكرية.

وقالت القوات المسلحة التابعة للحوثيين، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء: "ردا على التصعيد الجوي للعدوان نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير عمليات نوعية".

وأوضح البيان أنه تم استهداف منشآت لشركة "أرامكو" في منطقة جازان ومطاري أبها وجازان وقاعدة خميس مشيط و"أهدافا حساسة" أخرى في "العمق السعودي بعدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيرة".

وشددت القوات الحوثية على أن عناصرها "مستمرون في العمل من أجل تحرير كافة أراضي الجمهورية حتى تحقيق الاستقلال".

ولم يصدر الجانب السعودي حتى الآن أي تعقيب على هذا الإعلان.