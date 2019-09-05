الحوثيون يطلقون صواريخ باليستية على مطار نجران

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" الحوثيين، يحيى سريع، إطلاق عدد من الصواريخ الباليستية اليوم الخميس، على مطار ووحدات "قوة الواجب" السعودية في نجران

وأوضح المتحدث في بيان أن هذه العملية تأتي في إطار "الرد المشروع على جرائم العدوان السعودي الأمريكي بحق الشعب اليمني".

وأوضح المتحدث أن "إصابات الصواريخ كانت دقيقة وأدت إلى خروج المطار عن الخدمة"، مشيرا إلى أن سيارات الإسعاف شوهدت تهرع إلى "قوة الواجب"، مضيفا أن "العملية استهدفت مرابض الطائرات الحربية والاستطلاعية في المطار وأهدافا عسكرية أخرى".