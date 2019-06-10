الحوثيون يعلنون شن هجمات بطائرات مسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية بالسعودية

اعلن المتمردون الحوثيون في اليمن مساء الاثنين، عن شنهم هجمات بطائرات مسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية قرب خميس مشيط في جنوب غرب السعودية.

ولم يرد تأكيد من السعودية على حدوث الهجمات

والاحد، ذكر تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين على تويتر، أن الحركة المتحالفة مع إيران شنت عدة هجمات بطائرات مسيرة على مطار جازان السعودي قرب الحدود مع اليمن.

وأضاف في تغريدة نقلا عن مصدر بسلاح الجو المسير أن الهجمات الجوية على المطار “استهدفت مرابض ومحطات الطائرات دون طيار المشاركة في العدوان على اليمن”.

