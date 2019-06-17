الحوثيين ينصحون شركات الطيران بعدم التوده للسعودية

اكدت مليشيات الحوثي في اليمن انها سترفع من وتيرة العمليات في قلب الاراضي السعودية مستهدفة مناطق ومراكز حساسة

واعلن الناطق باسم المليشيات المدعومة من ايران العميد يحيى سريع، في بيان أن مطارات أبها وجيزان ونجران أصبحت غير آمنة وستستهدف بشكل دائم ومتواصل نتيجة لاستمرار العدوان الغاشم والحصار الظالم على الشعب اليمني واستخدامها من قبل العدو في عملياته العسكرية منذ بدء العدوان وحتى الآن".

ونصح في بيان نشره على الفيسبوك وجدد المتحدث باسم قوات الحوثيين "الشركات بالابتعاد الكامل عن هذه المطارات".

وختم بقوله: "ننوه إلى أن الرد على العدوان لن يكون محصورا على هذه المطارات فحسب بل إن عملياتنا ستطال أهدافا حساسة في أماكن أخرى لا يتوقعها النظام السعودي".

وتصعد جماعة الحوثيين المتمردة منذ منتصف مايو الماضي، هجماتها على منشآت حيوية في السعودية، بطائرات مسيّرة، بدءا بمحطتي ضخ النفط الخام في محافظتي الدوادمي وعفيف داخل منطقة الرياض في 14 مايو، وقصف مطار نجران في 21 و22 و23 من الشهر ذاته، وشن هجمات مماثلة في 26 مايو وفي يونيو الجاري على مطار جازان، واستهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط في 10 يونيو الجاري، بالإضافة إلى قصف طال جانبا من مطار أبها بصاروخ مجنح نوع "كروز" وبطائرات مسيرة مفخخة.

في المقابل تقوم قوات التحالف بقيادة السعودية بغارات وهجمات ضد المؤسسات العسكرية والمدنية التابعة للحوثيين وقدتعهدت الحكومة السعودية باتخاذ إجراءات عاجلة وفي الوقت المناسب لردع مثل هذه الهجمات.