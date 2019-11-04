الخارجية الأميركية: إيران تواصل تمويل "حزب الله"

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتيغاس أن إيران تواصل تمويل "حزب الله" وغيره من الوكلاء في المنطقة، مشدّدة على أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بتقوية ودعم القوات المسلحة اللبنانية.

وفي حديث لمحطة "سكاي نيوز عربية" الفضائية اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية أن خطوة إيران في زيادة تخصيب اليورانيوم "ليست مفاجئة وهذه واحدة من المرات التي أعلنوا فيها نيتهم انتهاك الاتفاق النووي"، لافتة إلى أنه "ليس لدينا أي ثقة في نية إيران تغيير سلوكها".

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وقالت المتحدثة إن إيران "تواصل مساعدة الحوثيين الذين يستهدفون المدنيين في المملكة العربية السعودية وتواصل احتجاز مواطنين أميركيين وندعوها لإطلاق سراحهم".

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية وقوف بلادها "مع الشعب الإيراني وضد النظام الإيراني الذي هو الراعي الأكبر للإرهاب في العالم".