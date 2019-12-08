الخطيب ينسحب من الترشح لرئاسة الحكومة اللبنانية

في اعلان ضمني لانسحابه من الترشح للمنصب، قال رجل الأعمال اللبناني سمير الخطيب الأحد، إن هناك توافقا على تسمية سعد الحريري لتشكيل الحكومة اللبنانية من جديد.

وأضاف الخطيب بعد اجتماع مع مفتي لبنان ”المفتي من داعمي الرئيس سعد الحريري الذي يبذل جهودا للنهوض بلبنان وعلمت أنه نتيجة اللقاءات والمشاورات والاتصالات تم التوافق على تسمية الرئيس الحريري لتشكيل الحكومة“.

ويمثل هذا التصريح نهاية ترشح الخطيب لمنصب رئيس الحكومة المخصص للسنة في نظام المحاصصة الطائفي بلبنان.

وكان الحريري قد استقال من رئاسة الحكومة في 29 أكتوبر تشرين الأول بسبب الاحتجاجات ضد النخبة الحاكمة.

