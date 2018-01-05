الحوثيون يستهدفون معسكرا سعوديا بنجران بصاروخ بالستي

حطام صاروح ضرب نجران في وقت سابق - أرشيف

قالت وسائل إعلام سعودية إن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا بالستيا فوق محافظة نجران جنوب البلاد.

من جانبها قالت جماعة الحوثي إنها أجرت تجربة وصفتها بـ"الناجحة" لصاروخ بالستي قصير المدى تجاه هدف عسكري في السعودية.

وأوضحت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أن الصاروخ جرت تجربته عبر استهداف معسكر قوة الواجب للجيش السعودي في نجران.

ولفتت إلى ان الصاروخ من طراز "قاهر M2".

يذكر أن الحوثيين أطلقوا صاروخا بالستيا على الرياض الشهر الماضي وتصدت له الدفاعات الجوية السعودية.

وقال الحوثيون في حينه إن الصاروخ استهدف اجتماعات لقيادات سعودية في قصر اليمامه جنوب الرياض.