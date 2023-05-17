الدوحة تعتقل 6 إيرانيين دخلوا المياه الإقليمية القطرية

اعتقلت الدوحة 6 إيرانيين دخلوا المياه الإقليمية القطرية بواسطة قوات خفر السواحل القطري وفقا للسلطات الإيرانية.
وأشار حميد دهقاني السفير الإيراني لدى لدى قطر إلى إرسال أحد الزملاء إلى مدينة راس لفان، للقاء رعايا بلاده وعددهم 6 الذين اعتقلوا بواسطة خفر السواحل القطري، لافتا إلى أنهم بأتم صحة وسلامة.
وقال دهقاني أن الرعايا الإيرانيين دخلوا عن طريق الخطأ المياه الإقليمية القطرية من أجل الاستجمام والغوص.
مؤكدا على مواصلة الجهود والتعاون مع المسؤولين المعنيين في هذا البلد، للإفراج عنهم وإعادتهم إلى بلادهم.
وسبق أن أفرجت السلطات في قطر في أبريل الماضي عن 17 مواطنا إيرانيا احتجزتهم لانتهاكهم المياه الإقليمية القطرية عن طريق الخطأ.
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