الرئاسة الجزائرية تعلن موعد الانتخابات

الانتخابات المقبلة ستجرى في الرابع من يوليو/ تموز.

أكدت الرئاسة الجزائرية أن الانتخابات المقبلة ستجرى في الرابع من يوليو/ تموز.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، وقع الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، أمس الثلاثاء، المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 يوليو المقبل، حسب ما أفاد به، اليوم الأربعاء، بيان لرئاسة الجمهورية.

و جاء في البيان: "وقع السيد عبد القادر بن صالح، رئيس الدولة، بتاريخ 9 أبريل/ نيسان 2019، يوم توليه وظيفته، المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية المقررة يوم الخميس 4 يوليو/ تموز 2019"