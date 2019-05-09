الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عقوبات جديدة ضد إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقوبات ضد "صناعات الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس الإيرانية"؛ لتشديد الضغط على النظام. وهدد باتخاذ إجراءات جديدة إذا لم "تغير (طهران) جذريا سلوكها".

وبعدما انسحب من الاتفاق النووي مع إيران المبرم في 2015، جدد ترامب في بيان التأكيد أنه يأمل في أن يلتقي "يوما ما القادة الإيرانيين؛ للتفاوض على اتفاق" جديد.

وأعلن البيت الأبيض فرض عقوبات على كافة التعاملات التجارية في قطاعات الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس، التي تعدّ ثاني أكبر الصادرات الإيرانية بعد النفط الذي تسعى الولايات المتحدة إلى فرض حظر تام على تصديره.

وقال ترامب في بيان إن العقوبات الجديدة "تستهدف عائدات إيران من صادرات المعادن الصناعية، التي تشكل 10 بالمئة من مجمل صادراتها، وتشكل إشعارا للدول الأخرى بأنه لن يتم التسامح مع دخول الصلب ومعادن إيرانية أخرى إلى موانئها".

وحذّر البيان إيران من "عقوبات إضافية ما لم تغيّر سلوكها بشكل جذري".

لكن الرئيس الأمريكي أبدى رغبة بالتفاوض مع الإيرانيين، قائلا: "أتطلّع إلى لقاء قادة إيران يوما ما؛ من أجل التوصّل إلى اتفاق"، وإلى "اتّخاذ خطوات تعطي إيران المستقبل الذي تستحق".