الرئيس التونسي في الجزائر.. ويبحث قضيتي فلسطين وليبيا

وصل الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأحد إلى الجزائر العاصمة، بعد أن تعهد أثناء أدائه للقسم بأنها ستكون أولى محطات زياراته الرسمية.

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة التونسية، أن هذه الزيارة "تندرج في سياق تجسيد حرص القيادتين التونسية والجزائرية على توطيد مختلف مجالات التعاون والتنسيق والتشاور بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك، في ظل ما تشهده المنطقة العربية من مستجدات متلاحقة".

وأكد بيان للرئاسة الجزائرية أمس أنه “بدعوة من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يقوم سيادة رئيس الجمهورية التونسية السيد قيس سعيد بزيارة دولة للجزائر يوم الأحد 2 فبراير 2020″، دون تحديد مدتها.

وأضاف أنه “خلال هذه الزيارة، سيجري الرئيسان محادثات حول وسائل وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، كما سيتطرقان إلى الوضع الدولي والإقليمي، وخاصة في ليبيا وفلسطين المحتلة”.

وتأتي الزيارة الأولى لسعيد بعد مئة يوم من صعوده إلى سدة الرئاسة.

وتعهد سعيد، خلال حملته الانتخابية، أن تكون الجزائر محطته الأولى، لكنه كان أدى زيارة إلى سلطنة عمان يوم 12 من الشهر الماضي لأداء واجب العزاء في وفاة السلطان الراحل قابوس.

وتمثل زيارة الجزائر تقليدا دأب عليه رؤساء ورؤساء الحكومات في تونس منذ 2011 تأكيدا للعلاقات المتينة التي تجمع البلدين اللذين يرتبطان بحدود مشتركة تمتد على أكثر من 900 كيلومتر.