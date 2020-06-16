الرئيس الجزائري السابق يدخل قصر الرئاسة لأول مرة منذ أكثر من 21 عاما

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الاثنين الرئيس الأسبق، اليمين زروال، وذلك عقب مكالمة هاتفية بين الرئيسين الأسبق والحالي في 20 مايو/ أيار الماضي، والتي هنأ خلالها زروال الرئيس تبون بمناسبة عيد الفطر وتبادلا الحديث حول الأوضاع العامة في البلاد.



ويعتبر دخول زروال قصر الرئاسة لأول مرة منذ 1999 أمرًا غير متوقع، خاصة وأن الرئيس الأسبق ابتعد عن السياسة والسياسيين وحتى العاصمة التي أصبح لا يأتي اليها إلا نادرا منذ مغادرته السلطة، وكان طوال عشرين سنة من حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والذي رفض زروال أن يلتقي به أكثر من مرة، إلى درجة أنه كان يحضر إلى العاصمة لما يكون بوتفليقة ذاهب إلى مدينة باتنة التي يقيم بها زروال منذ استقالته ومغادرته السلطة. (القدس العربي)