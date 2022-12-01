الرئيس الصيني: الحل السلمي في أوكرانيا من مصلحة أوروبا

أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الخميس، ضرورة تجنب تصعيد الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أهمية المصالحة وتشجيع المفاوضات لتحقيق السلام.

وقال الرئيس الصيني، خلال اجتماع مع رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل: "حل الأزمة الأوكرانية، بالوسائل السياسية، هو من مصلحة دول أوروبا و والمصالح المشتركة لجميع دول أوراسيا.

وشدد شي جين بينغ، على موقف الصين المبدئي، منوها إلى ضرورة الإصرار عل المصالحة وتشجيع المفاوضات والسيطرة على الآثار الجانبية للأزمة واليقظة بشأن مخاطر مواجهة الكتلة

وأشار الرئيس الصيني، إلى أن بلاده تدعم تعزيز دول الإتحاد الأوروبي في الوساطة والتسوية لحل الأزمة الأوكرانية.

وقال: "نأمل في إنشاء هيكل أمني أوروبي متوازن وفعال ومستدام".