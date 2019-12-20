الرئيس الصيني: لن نسمح بالتدخل الأجنبي في هونغ كونغ وماكاو

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ أن بلاده لن تسمح بالتدخل الخارجي في شؤون هونغ كونغ وماكاو.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الجمعة في كلمة ألقاها في منطقة ماكاو الإدارية التابعة للصين إن شؤون هونغ كونغ وماكاو هي شؤون داخلية بالصين، والشعب الصيني لديه القدرة على تنفيذ مبدأ “دولة واحدة ونظامين”.

وأوردت وكالة أنباء بلومبرغ الأمريكية أن شي يحث ماكاو على تسريع التعاون مع مدينة زوهاي المجاورة وتعزيز تنمية منطقة هينجكون.

وذكر شي أنه يجب على ماكاو تعزيز البنية التحتية، مضيفا أن ماكاو تلعب دورًا فريدًا في تنفيذ مبدأ “دولة واحدة، ونظامين”. (د ب أ)