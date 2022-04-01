الرئيس المكسيكي يؤجر الطائرة الرئاسية لحفلات الزفاف وأعياد الميلاد

بعد عجز الحكومة المكسيكية بيع الطائرة الفاخرة التي كان يستخدمها الرئيس السابق، قرر الرئيس المكسيكي الحالي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، تأجيرها لحفلات الزفاف وأعياد الميلاد

وقال لوبيز أوبرادور: "سنؤجر الطائرة، لتطير، وتُستخدم، وتدر دخلاً" واشار الى ان إتاحة الطائرة لاستخدامها في مناسبات، مثل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد أو عندما تريد شركات مكافأة موظفيها واصطحابهم إلى الشاطئ، ستساعد في دفع تكاليف صيانتها.

وأفاد لوبيز أوبرادور بأنّ الطائرة ستنقل إلى "أولميكا مايا ميكسيكا"، الشركة المسؤولة عن تشغيل المطارات المختلفة وما يسمى بـ"قطار المايا"، وهو خط سكة حديد قيد الإنشاء لربط المنتجعات السياحية في شبه جزيرة يوكاتان.

وقال الرئيس إنه بموجب الترتيب، ستبقى الطائرة في مطار مكسيكو سيتي الجديد، في سانتا لوسيا شمال العاصمة الذي افتتحته الحكومة الأسبوع الماضي. وأكد أنه لن يُسمح للمسؤولين باستخدام الطائرة.

كان لوبيز أوبرادور قد قال إنّ سعر الطائرة، وهي من نوع "بوينغ 787 دريملاينر"، 130 مليون دولار أميركي، واعتبر أنّ امتلاكها من قبل سلفه إنريكي بينا نييتو "دليل على الفساد السياسي والإسراف".

لكنه لم يجد مشترياً مستعداً لدفع الثمن كاملاً. وفي سبتمبر/ أيلول عام 2020، أجرى يانصيباً رمزياً على الطائرة، وباع تذاكر تزيد قيمتها عن مائة مليون دولار أميركي.